Cameroun : l’histoire de Rudolf Douala Manga Bell au théâtre

Avec son pagne blanc noué autour de buste, cet acteur rejoue une cérémonie hors du commun : l’intronisation en 1908 de Rudolph Douala Manga Bell, un roi camerounais qui s’est opposé aux colonisateurs allemands au siècle dernier. Il a fallu plusieurs mois pour mettre cette pièce de théâtre sur pied.

« Quand on cherchait une pièce de théâtre, on est tombé sur le livre Rudolph Ngum A Jémea de David Mbamga Eyombwan, un livre qui nous a vraiment marqués et on a décidé de mettre cela en scène », explique Max Mbakop, le metteur en scène.

La pièce qui se joue à Douala au Cameroun, est une adaptation du livre de David Mbamga Eyombwan qui relate l’histoire du héros Rudolf Douala Manga Bell. Formé notamment en Allemagne, il est sacré roi du peuple Douala à son retour au Cameroun. Face aux méthodes brutales et humiliantes des Allemands envers son peuple, il tente de se poser en médiateur pacifique. Il s’oppose notamment à l'expulsion des Douala de leurs maisons ancestrales. Mais en 1914, sera condamné à mort par pendaison pour trahison. Loin d'intimider la population, cette exécution conduit les Douala à lutter contre l'Allemagne lors de la 1re guerre mondiale.

« J’ai accepté le Rôle d’Engomé Dayas la femme de Rudolphe Douala Manga Bell, parce que pour moi cela me permet de faire mes premiers pas dans le théâtre. En plus la pièce, elle est emblématique, elle parle de l’histoire du Cameroun », explique Mefodam Joelle, comédienne.

Si le metteur en scène a choisi de mettre en lumière ce héros national, c’est parce qu’il relate un pan oublié de l’histoire du Cameroun, et de l’Allemagne. Il espère faire découvrir l’histoire de Rudolf Douala Manga Bell à jeune génération du pays.

« C’était une façon pour nous de réveiller les consciences des Camerounais, de permettre à ce que nos enfants nos petits frères, parce qu’il y a même des personnes de notre génération, nos parents qui ne connaissent pas la véritable histoire de Rudolphe Douala Manga Bell, il était temps pour nous et très important de mettre cette histoire en scène et de parler au grand public et de raconter qui était vraiment Douala Manga Bell », explique-t-il.

Récemment, la ville de Berlin a décidé de rendre hommage à Rudolf Douala Manga Bell en baptisant une rue à son nom.