Afrique du Sud : la pièce de théâtre "Kunene and the King" reprend sa tournée

Avec Kunene and the King, John Kani reprend sa tournée sud-africaine. Interrompues par la pandémie de Covid-19, les représentations recommencent.

Dans sa pièce, l'acteur et dramaturge a souhaité célébrer "les 25 ans de démocratie de l'Afrique du Sud". Son style, et son texte font référence à Shakespeare, et en particulier au Roi Lear. John Kani se souvient de la première fois qu'il a lu une de ses pièces.

"Pendant que j'écrivais, je me suis souvenu qu'en 1959, alors que j'étais encore au lycée, notre professeur est arrivé un jour avec un nouveau texte, une nouvelle pièce, Jules César", raconte John Kani. "Nous étions tous très enthousiastes, mais le texte était en Xhosa. J'ai donc étudié la pièce et j'ai obtenu un A. Plus tard, j'ai lu l'original en anglais et j'ai eu l'impression que Shakespeare n'avait pas réussi à égaler la brillance, le pathos et la tragédie de Mdledle."

Les tragédies du dramaturge se sont étrangement répercutées dans la vraie vie, son frère étant décédé du même type de cancer que son personnage.

"Mon jeune frère, était un révérend de l'Église anglicane, il m'avait demandé ce que je faisais en Angleterre. Je lui ai expliqué que nous jouons une pièce que je viens d'écrire et qui s'appelle Kunene and the King et que cet homme meurt d'un cancer du foie au stade quatre.

Mon frère m'a regardé et j'ai vu qu'il commençait à pleurer et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a répondu qu'on venait de lui diagnostiquer un cancer du foie au stade quatre et qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre. Et je lui ai rétorqué que la pièce que j'ai écrite n'a rien à voir avec lui."

John Kani est une figure légendaire du théâtre contestataire en Afrique du Sud, défiant les lois ségrégationnistes durant l'apartheid pour pouvoir répéter et jouer.