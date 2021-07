À Daoukro, réconciliation entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié

C'est une rencontre placée sous le signe de la réconciliation. Laurent Gbagbo a rencontré ce samedi l'ancien président ivoirien et ex rival Henri Konan Bédié.

À Daoukro, en Côte d'Ivoire, de nombreux militants voient en cette réunion une possible alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Front populaire ivoirien (FPI). "Bédié-Gbagbo, unis pour une opposition plus forte", les tee-shirts, pagnes et autres banderoles, montrent l'espoir d'une union politique.

"L'acte que je pose en venant le président Henri Konan Bédié chez lui est un acte de réconciliation et c'est un acte de reconnaissance", a annoncé l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dans un discours prononcé devant de nombreux militants. "Avec le parcours que j'ai, je peux prendre la parole en Côte d'Ivoire sans que ça ne soit la politique ? Donc assumons de faire la politique."

Il a également épinglé l'actuel président Alassane Ouattara. Réélu pour un troisième mandat en 2020, son élection avait été boycottée par l'opposition qui jugeait ce mandat inconstitutionnel.

Les anciens présidents s'étaient déjà rencontrés à Bruxelles en 2019. Laurent Gbagbo était alors en liberté conditionnelle, attendant la confirmation de son acquittement devant la Cour Pénale Internationale.