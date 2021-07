Les espoirs brisés du Soudan du Sud, dix ans après l’indépendance

L’indépendance ils l’ont souhaité et cela fait 10 ans qu’ils l’ont obtenu. Alors que les célébrations se poursuivent au Soudan du Sud les populations sont mitigées entre jouir d’un jour de fête ou se lamenter de projet qui se révèlent aujourd’hui comme une utopie.

Nunu Diana, mère de famille, imaginait son pays comme une grande nation, 10 plus tard la réalité s’impose, le pays n’as pas réalisé les progrès espérés

"La principale chose que nous vivons maintenant est la crise économique, les choses sont très coûteuses et ont doit maintenir une vie à Juba. Imaginez, un kilo de viande coûte maintenant dix dollars américains, c’est vraiment très cher et pour nous qui vivons sous le dollar, la situation s’aggravera encore." affirme t-elle.

"Je pense que nous avons besoin de changer de leadership. Tous ces leaders et libérateurs, ils doivent s'écarter et laisser le pays aux jeunes qui ont de l’énergie, des aspirations et de l’espoir pour ce pays. "

Elle qui versait des larmes de joie lors de l’indépendance en 2011,espère aujourd’hui un avenir meilleur pour son pays.