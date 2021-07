Zimbabwe : le souvenir de la princesse Diana encore présent dans les mémoires

Cette maison de retraite au Zimbabwe garde le souvenir de la princesse Diana. Elle avait inauguré cette résidence en 1993 quelques années avant sa disparition.

Plusieurs années plu tard, l'établissement manque de tout, et les pensionnaires se font plus nombreux. Selon Emilia, la directrice, en plus d'une restauration des parties communes, la résidence a besoin de moyens pour sa survie. Elle estime, que la situation aurait été beaucoup mieux avec la princesse Diana encore en vie.

"C'est triste qu'elle soit décédée bien avant son heure, compte tenu de la bonté de son cœur et du travail philanthropique qu'elle faisait dans le monde entier, qui l'a fait arriver ici même. Nous pensons que si elle avait vécu plus longtemps, cet endroit aurait été bien meilleur qu'il ne l'est aujourd'hui grâce à sa fondation".

Depuis le début de la crise sanitaire, l'établissement de retraite a subi la violence de la crise économique qui s'en ai suivi. Aujourd'hui sa directrice qui conserve le souvenir de la donatrice britannique, mais veut croire en un lendemain plus radieux.

Nos plafonds sont en train de tomber. La peinture, vous savez, est en mauvais état. Dans les salles de bains, les douches, les lavabos et tout le reste - ce n'est vraiment pas beau à voir, et nous aurions vraiment besoin d'un ravalement de tout l'endroit en termes d'infrastructure.

Au Zimbabwe, la pandémie a heurté l'économie à cela s'ajoute l'impact du cyclone Idai et d'une sécheresse dévastatrice. En 2020, la récession s'était poursuivie avec un recul de 4 % du PIB. Plusieurs raisons qui expliqueraient le manque de financement dans les maisons de retraite du pays.