Soudan : la répartition du pouvoir, un obstacle à la paix

Les pourparlers de paix au Soudan ajournés pour le moment.

A Juba au sud soudan, les négociations entre le gouvernement de transition soudanais et le Mouvement populaire de libération du soudan nord le splm nord ont été renvoyées à plus tard.

Les deux partis s’étant heurté à un problème majeur, à savoir la répartition des pouvoirs.

Les raisons du report à la mi-juin n’avaient pas été précisées à l’époque. Amar Amon, négociateur en chef d'un groupe rebelle du sud révèle l’une de ses raisons.

"La résolution de ces questions fait partie du traitement des causes profondes des problèmes soudanais, nous continuons à leur dire que nous ne voulons pas faire la paix et toute paix comme une fenêtre de pression non." a déclaré Amar Amon, négociateur en chef du SPLM-N.

La question de la délégation de pouvoirs entre le gouvernement central et les régions n’a pas trouvé de réponse.

Tout comme celle de l'intégration des groupes armés du pays dans l'armée soudanaise.

"Et aussi, nous avons convenu que les grandes questions nationales que nous avons au sein du SPLM-N devraient être décidées par référendum populaire comme un principe à l'avenir." a ajouté Amar Amon.

Aucune date n'a encore été donnée pour la reprise des pourparlers.