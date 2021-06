Côte d'Ivoire : Laurent Gbagbo, un retour au nom de la réconciliation

L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a quitté jeudi Bruxelles pour rentrer dans son pays après dix ans d'absence, un retour permis par son acquittement de crimes contre l'humanité par la justice internationale et par le feu vert donné par Abidjan au nom de la "réconciliation nationale".

Bonjour Ruth et bienvenue, Laurent Gbagbo va t-il être accueilli à bras ouverts ?

Africanews : Merci. Effectivement, Laurent Gbagbo sera accueilli par ses supporters du FPI qui sont très enthousiastes de le revoir après ces 10 ans d’absence. Néanmoins ils restent des victimes de toutes les crises engendrées par son départ. Ils ont l’impression que justice ne leur a pas été rendu.

Je pense que quand on regarde le climat politique actuel en Côte d’ivoire, on peut remarquer que le président Alassane Ouattara essaye d’apaiser les tensions qui ont pris de l’ampleur ces dernières années. Il en a d’ailleurs fait le témoignage en autorisant le retour au pays de Laurent Gbagbo avec le statut d'ancien president

On peut aussi témoigner de la naissance d’une nouvelle ère de réconciliation pour la Côte d’ivoire. Les deux leaders semblent prêts à voir au-delà des divergences pour essayer de réconcilier le pays. Il devrait être accueilli par une partie de ses supporters mais pas tous.

Journaliste – son arrivée engendre des opinions partagées. Mais concernant son avenir politique, y a t'il des signes qui montrent qu’il souhaitera relancer sa carrière ?

Il est encore tôt pour affirmer qu’il souhaite rejoindre la scène politique ivoirienne. Mais s’il souhaite le faire, personne ne peut l’en empêcher car l’âge limite autorisé pour prétendre au pouvoir a été revu en 2016 par Alassane Ouattara. A présent, de par son expertise, les ivoiriens veulent voir en lui un conseillé qui endosse le rôle de réconciliateur entre les deux partis en Côte d’ivoire mais aussi, entre le nord et le sud du pays. Par ce qu’on ne peut pas nier les différents conflits ethniques qui divisent la population depuis des années. De même, on s’attend à le voir reconstruire son parti le Front Populaire Ivoirien qui depuis son départ reste très divisé. Ainsi qu’à former un nouveau leader dans l’optique où le FPI souhaite participer aux prochaines élections.