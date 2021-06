Laurent Gbagbo est à Abidjan

Acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI), l'ex-président Laurent Gbagbo est rentré jeudi en Côte d'Ivoire après dix ans d'exil. Accueilli à Abidjan par des milliers de partisans en liesse, il n'a profité d'aucun bain de foule.

Le gouvernement ivoirien lui avait demandé une arrivée "visible" et donc discrète. Tôt dans la journée, des milliers de partisans ont rapidement convergé vers l'aéroport international Félix-Houphouët-Boigny. Aussitôt des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre chargée d'en protéger l'accès.

Aux alentours de 16h10, l'avion de Brussels Airlines siglé Eurowings s'est enfin posé sur le sol ivoirien avant de s'immobiliser à quelques mètres du pavillon présidentiel de l'aéroport.

Repoussé à plusieurs centaines de mètres, notre envoyé spécial Yannick Djahnoun a pu apercevoir l'ancien président, chemise et masque anti-covid immaculés. Autour de lui, des centaines de personnes, celles qui avaient pu avoir accès à l'aéroport : ses proches, les responsables de son parti du FPI et le personnel de l'aéroport et de compagnies aériennes.

Monté directement dans une voiture sur le tarmac de l'aéroport, il a finalement brûlé l'étape du pavillon présidentiel qui avait été mis à disposition par Alassane Ouattara.

"Heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique"

Son cortège a ensuite pris la route menant à son ancien QG de campagne de la présidentielle de 2010, situé dans le Nord d'Abidjan, dans le district d'Attoban.

Tout au long du parcours, des milliers de jeunes pro-Gbagbo enthousiastes couraient, sautaient en criant "Gbagbo est là", "Gbagbo revient", "il est là pour libérer la Côte d'Ivoire" ou encore "on est là pour Gbagbo et on est fiers".

Laurent Gbagbo s'est ensuite exprimé devant les membres de la direction du FPI et s'est dit "heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique."