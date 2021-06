Tchad : huit orpailleurs tués dans l'explosion d'une mine à Tanoua

Huit orpailleurs ont été tués dimanche dans le nord du Tchad lorsque leur véhicule a sauté sur une mine, dissimulée pendant les conflits impliquant le Tchad et la Libye, a déclaré mardi à l'AFP le gouverneur de la province du Tibesti.

"Un véhicule transportant dix orpailleurs s'est retrouvé par égarement dans un champ de mines à Tanoua et a sauté sur une mine, faisant huit morts et deux brûlés. Les deux orpailleurs brûlés ont été acheminés à l'hôpital (...) l'un dans un état grave et l'autre moins inquiétant", a déclaré le gouverneur, le général Ali Maide Kebir.

Des combats ont lieu régulièrement au Tchad dans le massif du Tibesti, dans le nord du pays, où l'armée fait face à des orpailleurs illégaux, des trafiquants de drogue, et tente aussi de prévenir des incursions de rebelles tchadiens venus de Libye. Selon le gouverneur, toute la province du Tibesti est truffée de mines posées par l'armée libyenne pendant la période de guerre qui opposait Tripoli et N'Djamena, dans les années 1980.

En avril, le président Idriss Déby Itno a trouvé la mort au combat selon l'armée, alors qu'il dirigeait les opérations dans l'Ouest à plus de 300 km au nord de N'Djamena contre une coalition de rebelles venus de Libye en transitant par le Tibesti. Après la mort d'Idriss Déby, qui dirigeait depuis 30 ans son pays d'une main de fer, son fils Mahamat Idriss Déby est devenu le nouvel homme fort du Tchad : il a pris la tête d'une junte militaire et concentre tous les pouvoirs.