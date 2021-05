"The Underground Railroad" : plongée dans un passé douloureux

Dix épisodes palpitants dans lesquels on suit le parcours de Cora, une esclave, dans sa quête de liberté alors qu’elle est poursuivie par un chasseur d’esclaves.

Avec la série ‘’The Underground Railroad’’, le réalisateur Barry Jenkins signe son grand retour.

"Quand cette bande-annonce est sortie, quelqu'un a dit: `` Oh, je ne veux pas voir une autre série sur les esclaves. Je veux voir des images positives. '' Est-ce que cela veut dire que toute image représentant mes ancêtres est négative. '' Non, nous devons réapprendre à regarder ces gens parce que je vois l'un des plus grands actes de parentalité collective que le monde ait jamais connus. Comment des sénateurs ou, comment moi Barry Jenkins pourrais-je être issu des descendants de ces gens qui ont dû faire face à ces horreurs ?’’, explique le réalisateur.

Tout au long de son chemin vers la liberté, la jeune Cora, confrontée à des expériences éprouvantes, va changer d'identité et voyager d'un État à l'autre.

La série plonge le spectateur dans un passé historiquement douloureux, celui de l’esclavage, et le pousse à se questionner sur les choix qu’il aurait fait à cette période.

"Je pense que nous aimerions tous penser que nous retournerions à 1850 et que nous serions tous des abolitionnistes. Mais ce n'est pas vrai. Nous ne le ferions pas. Il se passe beaucoup de choses en ce moment et nous sommes nombreux à ne rien faire et je m'inclus moi-même. Et je me dis: `` Quelqu'un devrait changer ça ''. J'espère que nous nous sentons tous d'une certaine manière mis en accusation et que nous commencerons à nous poser des questions vraiment difficiles et à poser aux membres de notre famille et à nos amis des questions vraiment difficiles sur qui nous aurions été à cette époque et qui nous sommes en ce moment", explique William Jackson Harper, l’un des acteurs.

Malgré le fait qu’elle aborde un sujet difficile, la série séduit par la beauté de ses images, et alterne entre espoir et détresse mais aussi bonté et inhumanité. La sortie est prévue le 14 mai.