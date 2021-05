Tchad : l'armée crie victoire face aux rebelles du FACT

Au Tchad, l’armée crie victoire face aux rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Ce dimanche, l’état-major des forces armées a déclaré que l’offensive des rebelles avait pris fin, près d’un mois après le début des hostilités.

Les combats ont débuté le 11 avril, jour de l'élection présidentielle au cours de laquelle Idriss Déby Itno avait été réélu pour la sixième fois consécutive. C'est lors de combats entre l'armée et le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) que le maréchal Déby, monté au front, a été tué. Plusieurs centaines de véhicules et blindés de l'armée tchadienne ont regagné dimanche la capitale tchadienne N'Djamena pour célébrer la fin des opérations dans l'ouest du pays.

"La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons ramené les prisonniers et le matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. Je voudrais dire à la population de ne pas s’inquiéter, il n'y a plus rien", a déclaré Abakar Abdelkerim Daoud, chef d'état-major général des forces armées. Depuis le début de l'offensive, l'armée a assuré avoir tué "plusieurs centaines" de rebelles. Jeudi, le nouveau ministre de la Défense a affirmé que la rébellion était en "débandade".

Conseil Militaire de Transition

Ce dimanche, l'armée tchadienne a fait aligner 156 prisonniers du FACT.Parmi eux Béchir Mahadi, le commandant des opérations armées. "J'adresse un message à mes frères qui souffrent dans la rébellion, pour ceux qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix, et pour ceux qui sont capturés vivants, je demande aux autorités de respecter leurs droits de prisonniers de guerre. Ceux qui sont encore en rébellion à l'extérieur du pays doivent rejoindre la légalité pour qu'ensemble ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique", a-t-il déclaré.

Basé depuis sa création en 2016 dans le Sud de la Libye, le FACT et ses colonnes de pick-ups sont d'abord descendus à partir du 11 avril, vers le sud en franchissant la frontière Libye-Tchad, puis sont passés par le Niger, avant de revenir au Tchad dans le Kanem.

Après l'annonce de la mort du président Déby, son fils Mahamat Idriss Déby a pris les rênes du pays à la tête d'un Conseil militaire de transition (CMT). Le nouvel homme fort du pays a promis des élections "libres et démocratiques" d'ici 18 mois, période qu'il peut proroger une fois.