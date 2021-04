Tchad : Pahimi Padacké Albert milite pour l'acceptation du CMT

Le poste de Premier ministre est de retour au Tchad, trois ans après sa suppression, il sera occupé par celui qui l'avait quitté en mai 2018, Pahimi Padacké Albert.

Ce 26 avril, Pahimi Padacké Albert a officiellement pris fonction ce lundi à N'Djamena. Connu dans la sphère politique, PPA, comme on le surnomme, aura une lourde tâche celle de faire accepter le Conseil militaire de transition rejeté par l'opposition, la société civile et des militaires dissidents au sein de l'armée.

En tant que Tchadiens, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, de la société civile femme ou jeune, le défi qui nous interpelle est celui de la paix. Comment nous donner la main pour consolider la paix et la stabilité. Comment faire pour que les armes se taisent dans notre pays. Et comment faire pour que les Tchadiens ensemble jettent les bases d'un grand consensus national afin d'arriver au terme de cette transition à des élections libres et transparentes qui feront que la dévolution du pouvoir au Tchad ne soit plus une affaire de canons mais une affaire d'urnes. Voilà un peu le contexte dans lequel je suis nommé, souligne t-il.

Le Président du Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT-Le Réveil) qui était le dernier Premier ministre du défunt président Déby doit former le gouvernement qui va gérer la période de transition ouverte. Il invite les Tchadiens à coopérer avec le Conseil militaire de transition, dans une interview accordée au site Tchadinfos

Je dis à ceux qui rejettent le CMT, le temps n’est pas au rejet, le temps est à une assise avec le CMT, avec les partis de l’opposition, avec la société civile, avec les femmes, les jeunes. Le temps est de se regarder dans les yeux et nous dire : quel avenir pour notre pays ? C’est un moment charnière, il faut que nous soyons en mesure de relever ce défi et que nous nous élevions à la hauteur de l’histoire qui nous interpelle tous .

Après la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale, le CMT avait promis d'organiser des élections dans 18 mois après la formation d'un gouvernement. Pahimi Padacké Albert, le seul civil au sein du CMT est conscient de la tâche qui lui incombe, cependant aura-t-il les coudées franches, pour proposer un gouvernement qui fera l'unanimité, encore trop tôt pour le dire. Toujours est-il que sa première mission demeure la réconciliation, du peuple tchadien avec la junte.