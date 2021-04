Nigeria : Boko Haram endeuille l'armée, 31 soldats tués

Au moins 31 soldats nigérians ont perdu la vie dimanche dans des affrontements avec des djihadistes . Les terroristes avaient tendu une embuscade à leur convoi dans la localité de Mainok, non loin de Maiduguri, la capitale de l'Etat de Borno.

Le convoi militaire qui a été attaqué acheminait des armes vers Maiduguri, dans les échanges de tirs, les djihadistes ont saisi des armes et deux blindés avant d'envahir une base militaire de Mainok. Cette localité de l'Etat de Borno a été plusieurs fois prise pour cible par les djihadistes, ils avaient déjà envahi sa base militaire. Les combattants du groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest installent fréquemment de faux postes de contrôle le long de la route qui relie Maiduguri et Damaturu, dans l'État voisin de Yobe, sur laquelle se trouve Mainok, tuant et enlevant des voyageurs.

Depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du Nigeria, le conflit a fait près de 36.000 morts et deux millions de déplacés. En 2016, le groupe s'est scindé, avec d'un côté la faction historique et de l'autre l'Iswap, reconnu par l'organisation Etat islamique (EI).