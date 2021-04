Le PM libyen annule sa visite à Benghazi pour raisons de sécurité

Le Premier ministre intérimaire de la Libye, Abdulhamid Dbeibah, a annulé sa visite lundi dans l'est du pays après qu'une équipe de sécurité du gouvernement ait été refoulée de l'aéroport de la ville de Benghazi.

Le Premier ministre Abdulhamid Dbeibah et son cabinet devaient tenir une réunion à Benghazi, principal bastion des forces basées dans l'est de la Libye et loyales au maréchal Khalifa Haftar. Mohamed Hamuda, un porte-parole du gouvernement, a déclaré tard dimanche que la réunion de Benghazi avait été reportée. Il n'a pas donné de raison, mais a déclaré qu'ils travaillaient à fixer une autre date pour la réunion.Un responsable gouvernemental a déclaré que cette décision avait été prise après que les autorités de l'aéroport de Benghazi eurent refoulé une escouade armée envoyée pour sécuriser la visite du Premier ministre.

Un responsable des forces du maréchal Haftar a déclaré que cette brigade avait demandé à prendre en charge la sécurité de l'aéroport pendant la visite du Premier ministre, une demande rejetée par les responsables de l'aéroport. Il a ajouté que de nombreux responsables gouvernementaux, dont le chef du conseil présidentiel, s'étaient rendus à Benghazi et que leurs déplacements étaient sécurisés par les forces déjà présentes dans la ville.

Le gouvernement de transition d'Abdulhamid Dbeibah, nommé en février, a remplacé deux administrations rivales, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, chacune soutenue par un ensemble de milices et différentes puissances étrangères. La Libye a été plongée dans le chaos à la suite d'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011, qui a renversé puis tué le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

L'objectif principal du gouvernement de transition est de diriger le pays ravagé par le conflit en organisant des élections en décembre. Pendant ce temps, la National Oil Corporation de Libye a déclaré avoir levé une force majeure au port de Marsa Al Hariga, après que le gouvernement a alloué 1 milliard de dinars (223 millions de dollars) à la société pour qu'elle puisse remplir ses obligations. Une force majeure est une clause contractuelle qui fait référence à l'incapacité de la société à remplir ses obligations en raison d'événements extraordinaires.

Mustafa Sanallah, chef de la société, a déclaré que la production de pétrole au port reprendrait progressivement. La société avait déclaré un cas de force majeure au port en début de semaine, accusant la Banque centrale de Libye d'être responsable de l'interruption après avoir omis de débourser un budget de près de 223 millions de dollars destiné au secteur pétrolier l'année dernière.

Le pétrole brut léger, très prisé en Libye, est au cœur de l'économie du pays. Il a longtemps été un facteur de guerre civile, les milices rivales et les puissances étrangères se bousculant pour contrôler les plus grandes réserves de pétrole d'Afrique.