Libye : la Grèce rouvre son consulat à Benghazi

La Grèce a rouvert son consulat dans la ville libyenne de Benghazi. Lors d’une cérémonie ce lundi, le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Dendias, a salué les avancées vers un accord sur les frontières maritimes entre les deux pays.

La semaine dernière, la Grèce avait déjà annoncé la réouverture de son ambassade à Tripoli, fermée depuis l'été 2014. "C'est un grand plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour relancer le fonctionnement du consulat grec à Benghazi et pour resserrer les relations entre les deux pays amis que sont la Grèce et la Libye", a déclaré Nikos Dendias. "Une grande partie de la communauté grecque n'a pas quitté Benghazi et le consulat fonctionnera comme un pont pour la poursuite de la coopération, pour aider la Libye et Benghazi sur la nouvelle voie du développement", a-t-il ajouté.

Le premier vice-Premier ministre libyen Hussein Al-Qatrani a pour sa part déclaré qu’il cherchait à créer un partenariat efficace entre la Libye et la Grèce. La Libye est plongée dans le chaos depuis le renversement du dictateur de longue date Mouammar Kadhafi en 2011.

Jusqu'à la récente mise en place d'un gouvernement intérimaire d'unité nationale, le pays était divisé entre des administrations rivales, chacune soutenue par différents groupes armés et gouvernements étrangers.