Michael Olunga plus fort que Cheick Diabaté

Nouveu coup d'éclat pour Michael Olunga ou plutôt, coup du chapeau pour l'attaquant kényan, héros hier soir du spectaculaire match de Ligue des champions asiatique entre Al Duhail, vice-champion du Qatar, et les Iraniens d'Esteghlal (4-3).

Michael Olunga a d'abord égalisé avant de remporter un nouveau duel seul face au gardien adverse pour donner l'avantage aux siens à la demi heure de jeu (2-1).

Mais Esteghlal peut compter lui aussi sur un buteur africain, l'Aigle du Mali Cheikh Diabaté,

A 32 ans, le meilleur buteur de la CAN 2012 n'a pas perdu le sens du but et égalise (2-2).

Dans la foulée et juste avant la mi-temps, Al Duhail parvient à reprendre l'avantage par l'intermédiaire d'Abdullah al-Ahrak (3-2).

On retrouve Cheick Diabaté à un quart d'heure de la fin. Sur corner, son coup de tête est repoussé sur la ligne puis prolongé dans les filets par Farshid Esmaeilli (3-3).

Mais l'histoire voulait que Michael Olunga sorte vainqueur de ce combat de géant. A 5 minutes du coup de sifflet final, le buteur des Harambee Stars parvient à marquer en pivot le but d'un précieux succès (4-3).