Après Idriss Déby, ces dirigeants au pouvoir depuis plus de 20 ans

Le président tchadien Idriss Déby Itno, mort mardi des suites de blessures reçues au combat contre des rebelles dans le Nord, était l'un des chefs d'Etat africains installés depuis le plus longtemps au pouvoir. S'il n'aura pu entamer un sixième mandat consécutif depuis 1990, le maréchal-président Idriss Déby Itno faisait toutefois partie d'une longue liste de dirigeants africains s'accrochant au pouvoir. Un certain nombre de chefs d'Etats auront même cumulé plus de 35 ans de règne.

Teodoro Obiang Nguema, président de Guinée Equatoriale depuis le coup d'Etat du 3 août 1979, est le plus ancien dirigeant en fonction sur le continent africain (plus de 41 ans). Il a été réélu en 2016 pour un cinquième mandat de sept ans. Au Cameroun, Paul Biya est au pouvoir depuis plus de 38 ans, depuis le 6 novembre 1982. Il a été réélu en octobre 2018 pour un septième mandat.

Au Congo, Denis Sassou Nguesso cumule 36 ans au pouvoir, avec toutefois une interruption. Il a été président de 1979 à 1992, avant de revenir à la tête du pays en 1997 après la guerre civile. Il a été réélu en mars 2016 grâce à une nouvelle Constitution. Lors des élections du 21 mars dernier, il a été réélu pour un quatrième mandat.

En Ouganda, Yoweri Museveni, 76 ans, dirige le pays depuis 35 ans (janvier 1986). Il a été réélu en janvier 2021 pour un sixième mandat lors d'un scrutin contesté. Une décision de la Cour suprême de supprimer la limite d'âge de 75 ans lui a permis de se représenter. Au Eswatini (ex-Swaziland), le roi Mswati III dirige la dernière monarchie absolue du continent africain depuis 35 ans (avril 1986).

Record de longévité politique

Au Tchad, Idriss Deby Itno était aux commandes depuis 30 ans (décembre 1990). Il avait été élu pour un sixième mandat à l'élection présidentielle du 11 avril. Issaias Afeworki dirige d'une main de fer l'Erythrée depuis l'indépendance du pays en mai 1993, soit près de 28 ans.

Le record de longévité politique sur le continent africain reste celui de l'empereur Haïlé Sélassié d'Ethiopie, destitué en 1974 après 44 ans de règne. Derrière lui, le Libyen Mouammar Kadhafi, qui a gouverné pendant presque 42 ans, a été tué en 2011 après un mouvement de contestation qui s'est transformé en conflit armé.

Le Gabonais Omar Bongo Ondimba est décédé en juin 2009, après plus de 41 ans au pouvoir. L'Angolais José Eduardo dos Santos a quitté le pouvoir le 26 septembre 2017 après l'avoir exercé pendant 38 ans.L'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe, décédé en septembre 2019 deux ans après avoir été contraint de quitter le pouvoir, y était resté plus de 37 ans.

Au Soudan, Omar el-Béchir, porté au pouvoir par un coup d'Etat sanglant en juin 1989, est resté 30 ans à la tête du pays, jusqu'à sa destitution par l'armée en 2019.