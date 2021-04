Cameroun : début de vaccination avec des doses Sinopharm

Le Cameroun entame sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Ce dimanche, le pays a reçu 200 000 doses de vaccins du laboratoire chinois Sinopharm.

Le Cameroun rejoint ainsi la Guinée équatoriale et le Gabon, qui ont ont déjà lancé leur campagne avec les doses de ce vaccin. Le Premier ministre Joseph Dion Ngute a détaillé la première phase de cette campagne."Le ministre de la Santé va s'assurer que le personnel de santé qui nous traite soit d'abord vacciné. S'ils ne sont pas vaccinés, ils n'auront pas la possibilité de nous traiter. Donc, c'est d'abord à eux la priorité. Ensuite, le reste des Camerounais. Quant à moi, je suis prêt à prendre ce vaccin n'importe quand."

Selon le ministre la Santé, 100 00 personnes sont concernés par les premières doses de plan vaccinal. Dans un communiqué vendredi dernier, il avait déjà encouragé le personnel prioritaire à montrer l’exemple. "L'objectif premier est la prévention et la préservation du personnel de santé qui est au front depuis bientôt un an. Alors imaginez-vous quelqu'un qui vient, comme moi, d'avoir sa carte de vaccination et d'avoir pris sa première dose. Nous pensons que nous sommes davantage protégés contre ce virus", a déclaré Manaouda Malachie.

Pays d’environ 26 millions d’habitants, le Cameroun recense plus de 61 713 cas positifs au coronavirus, pour 919 décès.