Haïti n'a toujours pas un seul vaccin contre le coronavirus

Plus d'un an après le début de la pandémie, Haïti n'a toujours pas un seul vaccin à offrir à ses plus de 11 millions d'habitants, et les experts craignent pour la santé des Haïtiens alors que s'aggravent la violence et l'instabilité politique dans tout le pays.

Jusqu'à présent, Haïti ne devrait recevoir que 756 000 doses du vaccin AstraZeneca dans le cadre du programme COVAX des Nations unies.

Ces doses devaient arriver au plus tard en mai, mais des retards sont prévus. Haïti a raté un délai administratif et le principal fabricant indien donne désormais la priorité à la demande locale.

Lauré Adrien, directeur général du ministère haïtien de la Santé, a imputé les retards au manque d'infrastructure nécessaire pour assurer la conservation des doses, à l'examen minutieux du vaccin AstraZeneca dont les effets secondaires présumés font débat. Pr ailleurs, le pays préférerait un vaccin à dose unique ; l'AstraZeneca nécessite deux doses.

On recense officiellement en Haïti plus de 12 700 cas de COVID-19 et 250 décès, mais les experts estiment que ces bilans sont en deçà de la réalité.