Les Camerounais réticents à la vaccination anti Covid-19

Ce matin dans ce centre de vaccination contre la Covid-19 à Yaoundé au Cameroun, quelques personnes sont venues se faire vacciner. Menan Germain, expatrié, est l’une des quatre personnes à s’être présenté ce matin.

Après s’être renseigné sur la procédure il est prêt à se faire injecter le vaccin chinois.

Pour lui prendre se faire vacciné est un acte de confiance, il confirme qu’il a été difficile trouver une disponibilité

« C’était une question de disponibilité et de temps parce qu’il y a des programmations qui sont faites pour se faire vacciner compte tenu du fait que tous les sites ne le font pas, donc on se fait enregistrer. C'est aujourd’hui que j’ai eu une disponibilité. On ne peut pas détruire toute une population, donc je suis confiant pour le vaccin. Je me dis que c’est un produit sûr, sinon on n’allait pas mettre ça sur le marché » a déclaré Menan Germain.

Comme lui, d’autres expatriés sont venus se faire vacciner. Malheureusement, 90% de ceux qui viennent se faire vacciner dans des centres comme celui-ci ne sont pas Camerounais. Si les ressortissants d’autres pays sont comptés parmi ceux qui ont reçu leur dose lors de cette première tranche, selon une source dans ce centre, les Camerounais se font rares.

Le peu de Camerounais qui viennent se faire vacciner ont pour motif, un voyage.

Conséquences, sur les 700.000 doses reçues par le Cameroun seulement 45 000 ont pu être administrées.

« Nous avons vaccinés plus de 45000 personnes au Cameroun pour la première phase de notre campagne de vaccination. En réalité ça n’a pas atteint notre capacité maximale d’offre de services, ça veut dire qu’on aurait pu vacciner plus pour la même période ». a révélé le Dr Shalom Tchokfe Ndoula, Sécretaire permanent du Programme Elargi de Vaccination du Cameroun PEV.

Pour le Dr Tchokfe, seulement 10% des résultats escomptés pour ce premier mois de vaccination, ont été atteints.

La raison de cette réticence est peut-être liée au fait que certains Camerounais ont faire croire sur les réseaux sociaux que le vaccin anti Covid est dangereux pour l’homme noir.

« Pour ces vaccins particulièrement, l’adhésion de la population est faible, mais on peut aussi voir du côté de notre capacité à offrir à tout le monde parce que ce n’est que 244 centres à travers le Cameroun qui sont fonctionnels. Les gens ont réussi à faire croire à la population que le vaccin est très mauvais et que c’est dangereux de se faire vacciner alors qu’à la base le vaccin repose sur le principe de bienfaisance c’est-à-dire pour lutter contre une maladie en occurrence pour mettre fin à une pandémie ». a ajouté le Dr Shalom Tchokfe Ndoula.

Les centres de vaccinations sont donc vides, et les Camerounais dans la rue marquent ouvertement leur opposition à l'inoculation. C’est le cas de Guillaume Mouté, un adepte des plantes médicinales :

« Moi c’est un vaccin que je trouve très controversé. Parce que pour la plupart du temps pour un vaccin il y a un recul, là il n’y a pas assez de recul et à peine 6 mois on commence à vacciner les gens. Quand vous partez à l’hôpital vous ne trouvez pas de BCG, ni aucun autre vaccin mais vous trouvez celui-là. ...Pourquoi on lui accorde autant d’importance ! Et c’est toujours comme cela quand il y a une nouvelle maladie. »

En plus de ces mauvais résultats, une enquête interne du PEV a révélé que 37% des médecins et du personnel médical ne sont pas prêts à recevoir un quelconque vaccin doutant de sa fiabilité.

Une situation qui pousse le PEV à revoir sa stratégie à travers une sensibilisation de masse et ceux sur le terrain, quitte à faire du porte à porte pour expliquer aux populations le bien-fondé de cette campagne.

Une campagne qui intervient alors qu’un rapport de la chambre camerounaise éclaboussent des autorités et des ministres qui sont épinglés pour leur gestion douteuse des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 au Cameroun.

En attendant l’arrivée d’une troisième livraison de vaccins, le programme s’inquiète de ce qui adviendra si la première vague n’est pas utilisée.

Un reportage de Joël Honoré Kouam, correspondant Africanews au Cameroun.