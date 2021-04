"Exterminer toutes les brutes" le film de Raoul Peck

"Exterminer toutes les brutes", le dernier film documentaire du réalisateur franco haïtien** Raoul Peck, nommé aux Oscars, retrace l’histoire du colonialisme européen, des États-Unis à l’Afrique. **

La mini-série mêle des images d'archives et de la fiction déconstruisant plus de 600 ans d'histoire du colonialisme.Tout au long des quatre parties de la série, Raoul Peck invite le public à repenser la façon dont l'histoire a été écrite : _"c'est un ensemble d'histoire, de connaissances racontées d'un point de vue eurocentriste, voilà. Et quand ce point de vue passe à côté du péché originel, qui était le génocide, comment le reste peut-il être correct de quelque manière s'interroge le __réalisateur. _

Après le succès de "Je ne suis pas votre nègre" HBO a donné carte blanche à Peck pour son prochain grand projet. Le cinéaste haïtien s'insère lui aussi dans la série, ainsi que ses expériences personnelles. Le résultat est une vaste réflexion sur le colonialisme et la nature même de la vérité: les crimes qui ont été commis à l'origine de l'Amérique, ils ne disparaissent pas. Ils continuent. Vous savez, vous ne pouvez pas raconter une histoire qui commence par un crime et puis vous la transformez, et vous dites, 'c'est un rêve'. Mais vous me vendez un rêve, pour des siècles. Et il y en a un autre. Le commerce des esclaves, des millions d'Africains déportés. Des millions sont morts sur le chemin de l'Amérique".

Raoul Peck revisite 600 ans d'histoire criblée de mensonges et de dissimulations de crimes et de génocides. Les quatre épisodes de "Exterminate All the Brutes" seront disponibles en streaming sur HBO Max à partir du 7 avril.