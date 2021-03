Niger : arrestations après une "tentative de coup d'Etat"

Une "tentative de coup d'Etat" militaire a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi au Niger, selon des sources proches du pouvoir, avant la prestation de serment du président élu Mohamed Bazoum qui prend la tête d'un pays frappé par les attaques jihadistes et à l'histoire marquée par des putschs.

Selon notre correspondant à Niamey, des tirs nourris ont été entendus aux alentours de la présidence de la république dans la nuit aux environs de 3 heures du matin. Les tirs à l'arme lourde ont duré une vingtaine de minutes.

Peu après, une source sécuritaire a déclaré à l'AFP qu'il y avait eu "des arrestations parmi les quelques éléments de l'armée qui sont à l'origine de cette tentative de coup d'Etat".

"Ce groupe de militaires n'a pas pu s'approcher du palais présidentiel lorsque la Garde présidentielle a riposté", a ajouté cette cette source en affirmant que la situation était "sous contrôle".

Une source proche de Mohamed Bazoum a confirmé à l'AFP qu'il y a eu ce qu'il a qualifié de "petite tentative de coup d'Etat vite maîtrisée par les forces légitimistes".

Le quartier présidentiel a été quadrillé par les forces de l'ordre, mais dans le reste de la ville, la situation était normale mercredi et les gens vaquaient à leurs occupations comme si rien ne s'était passé, ont constaté des journalistes locaux.

L'ambassade des Etats-Unis à Niamey a décidé de suspendre ses "services consulaires jusqu'à nouvel ordre" et "encouragé" son personnel à rester à la maison, l'ambassade de France invitant elle "les Français à rester chez eux".

"La nuit a été courte, c'était vers 03h00 (02h00 GMT), nous avons entendu des tirs d'armes lourdes et légères et cela a duré quinze minutes avant de cesser, suivis de tirs à l'arme légère, tout a ensuite cessé", a raconté un riverain du quartier du Plateau qui abrite les bureaux et la résidence présidentielle.

Des vidéos de quelques secondes ont vite été postées sur les réseaux sociaux, permettant d'entendre des tirs sporadiques de rafales dans le noir total.

Cette "tentative de coup d'Etat" est intervenue avant l'intronisation prévue vendredi à Niamey du nouveau président élu Mohamed Bazoum, très proche du chef de l'Etat sortant Mahamadou Issoufou.

Son rival, l'ex-président Mahamane Ousmane, conteste les résultats du scrutin et a revendiqué la victoire, appelant à "des manifestations pacifiques" dans tout le pays. Celle prévue mercredi à Niamey a été interdite.