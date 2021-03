Sénégal : la Covid-19 prolonge le ralentissement économique

C'est un des principaux lieux touristique de Dakar qui se retrouve à l'arrêt. Dans le centre de la capitale sénégalaise, les touristes déambulent habituellement sur le marché artisanal de Soumbédioune, à la recherche de souvenirs.

Mais avec la pandémie de Covid-19 qui se prolonge, les clients se font plus rares. Une situation qui plonge ces artisans dans la plus grande incertitude. "Tout est au ralenti. Pas juste ralenti, mais carrément à l'arrêt. Les autres secteurs, les commerçants du centre-ville, travaillent. Mais nous qui sommes des artisans qui dépendons directement du tourisme, nous sommes très impactés", déclare Moulaye Ndiaye, un sculpteur du marché des artisans.

Les récentes manifestations qui ont secoué Sénégal ont mis en lumière le ralentissement économique et le fort taux de chômage qui touchent de nombreux jeunes de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Un problème que la pandémie de Covid-19 est venu encore aggraver.

"Avant la Covid-19, il y avait une crise. La pandémie l'a multiplié parce que pour nous qui travaillons dans le secteur du tourisme, c'est une crise totale. Je peux dire que 95% de notre chiffre d'affaire, c'est les touristes. Nous faisons des sculptures en bois, et ce sont les touristes qui les achètent", confie Pape Abdou Fall, président de l'association des artisans du marché des artisans de Soumbédioune.

Depuis le premier cas de coronavirus dans le pays il y a un an, près de deux millions de personnes de plus seraient tombées dans la pauvreté. "Les Sénégalais sont fatigués et ont faim. Ils ont attaqué les magasins où on vend à manger. Ils ne s'attaquent pas à nous parce qu'on ne vend rien qui se mange", conclue Gorra Sarr, un artisan.