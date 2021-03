Égypte : collision meurtrière entre deux trains

Au moins 32 personnes ont été tuées et 66 autres blessées vendredi lors d'une collision entre deux trains dans le sud de l'Égypte, a déclaré le ministère de la santé, le dernier accident ferroviaire mortel à frapper le pays.

Des dizaines d'ambulances se sont précipitées dans le district de Tahta de la province de Sohag, à quelque 460 kilomètres au sud de la capitale le Caire. Ces dernières années, l'Égypte a été victime d'accidents ferroviaires meurtriers qui ont été largement attribués à des infrastructures inadéquates et à un mauvais entretien.

L'un des plus meurtriers s'est produit en 2002, lorsque 373 personnes ont péri dans l'incendie d'un train bondé au sud du Caire.

En mars 2020, au moins 13 personnes ont été blessées lorsque deux trains sont entrés en collision au Caire, entraînant une brève suspension des services ferroviaires dans tout le pays.

En février 2019, un train a déraillé et pris feu à la gare principale du Caire, tuant plus de 20 personnes et poussant le ministre des transports à démissionner.

L'accident de vendredi survient alors que l'Égypte est confrontée à un autre défi majeur en matière de transport, avec un porte-conteneurs géant qui bloque le canal de Suez et provoque d'énormes embouteillages à chaque extrémité du canal.