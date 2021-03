Cinéma : Godzilla vs Kong, le choc des titans

C’est un choc des titans que proposent les studios Warner. Godzilla vs Kong, l’affrontement tant attendu entre les deux monstres du cinéma.

Dans ce nouvel opus, les protecteurs de Kong entreprennent un voyage pour retrouver le foyer du gorille. En route, ils rencontrent Godzilla, qui se dirige aussi vers une situation périlleuse.

L'acteur Julian Dennison joue le rôle de Josh, un allié de Godzilla. "Ces deux titans qui s'affrontent. Godzilla contre King Kong. Si vous pouvez aller au cinéma, ou si vous le regardez sur votre tablette ou votre téléphone, vous voulez voir Godzilla et King Kong s’affronter. C'est vraiment cool que nous ayons pu faire ce film de mastodontes. Nous avons aussi mis une bonne symbolique derrière, avec des personnages géniaux, en travaillant avec Millie et Brian. C'était vraiment cool."

L’acteur Bryan Tyree Henry y tient le rôle de Bernie, toujours dans l'équipe de Godzilla. "Ça valait le coup, surtout que nous étions dans la même équipe. Julian et moi étions dans l'équipe Godzilla. On savait où on était. On savait qui on était. On savait qui on assistait. On savait pour qui on allait et venait. Je ne vais pas dire que c'était comme West Side Story, mais c'était un peu comme West Side Story, parce qu’il y avait l'équipe Kong qui disait "On veut aller au milieu de la Terre" et l'équipe Godzilla qui disait "On dirige la Terre". C'était facile. On savait déjà qui était le plus fort, c'est tout."

Réalisé par Adam Wingard, "Godzilla vs. Kong" est sorti le 24 mars au niveau international, et le 31 mars aux États-Unis.