Kusini Yengi, un diamant venu du Sud-Soudan

Tout sourit à Kusini Yengi. Le jeune attaquant d'Adelaïde United a brillé samedi dans le championnat d'Australie lors de la victoire contre les Newcastle Jets de son frère Tete (4-1).

Si les deux hommes sont nés au beau milieu de l'Océanie, ils sont originaires d'Afrique de l'Est. Leur père, Ben Yengi, est arrivé en Australie au début des années 70 alors qu'il fuyait le conflit au Sud-Soudan, après plusieurs mois passés dans les camps de réfugiés à la frontière ougandaise.

Âgé de 81 ans, le paternel est retourné en Afrique depuis près de 15 ans. En 2013, le gouvernement sud-soudanais l'a même nommé commissaire de l'Etat d'Equatoria-Central.

A 22 ans, Kusini brille lui sur les pelouses australiennes. Après ses trois premières apparitions en pro la saison dernière, il est apparu à 8 reprises sous le maillot des Reds cette année.

Buteur et passeur décisif pour la première fois lors du dernier match contre Melbourne, il a enchaîné ce samedi avec un nouveau but plein d'altruisme et quelques actions de grande classe, dont une offrant un penalty à ses équipiers.

Joueur spectaculaire, il devra aussi réfréner son goût prononcé pour le show. Une succession de roulades après un choc anodin en fin de rencontre devrait faire sourire aux quatre coins du monde.

Une semaine plus tôt, face au Melbourne Victory, sa célébration, lui avait valu les insultes du public adverse.