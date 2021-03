Booster les infrastructures après la Covid-19 [Interview]

Les réseaux d'infrastructures de l'Afrique sont en retard par rapport aux pays plus développés. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Banque mondiale sur le financement des infrastructures. Nous nous entretenons avec Sanjeev Gupta, directeur exécutif des services financiers de la Société financière africaine (AFC), qui a notamment pour mission de répondre aux besoins en infrastructures du continent.

Ignatius Annor : En tant que directeur d'une institution financière multilatérale de développement panafricaine, quel est, selon vous, l'état actuel des infrastructures sur le continent, surtout en cette période ?

Sanjeev Gupta : Vous n'avez pas besoin de données pour comprendre l'état des infrastructures sur le continent africain. Il suffit de voyager et de regarder les aéroports, les routes, les ports, la situation de l'industrie de l'énergie en Afrique. Vous pouvez voir par vous-même que nous avons un énorme déficit et qu'il ne cesse d'augmenter.

Donc, en termes d'investissement des assurances et des fonds de pension pour financer les infrastructures de l'Afrique, voyez-vous un énorme déficit ? Et, si oui, comment le combler ?

Le déficit d'infrastructures en termes financiers réels en Afrique est de l'ordre de 100 milliards de dollars, rien que pour le maintenir à son niveau actuel. En outre, en termes de ce qui est nécessaire pour atteindre certaines moyennes auxquelles le monde aspire, nous envisageons des investissements de plus de mille milliards de dollars. La population africaine est très jeune, et la plupart des fonds de pension en Afrique sont des régimes à cotisations définies. Puisque la population est jeune, cela signifie que votre profil de responsabilité est à long terme. Ce qui signifie que vous pouvez investir à long terme. Vous pouvez avoir un horizon à plus long terme, ce qui est la raison d'être des actifs d'infrastructure.

L'autre facteur est que, comme vous êtes jeune et que vous n'avez pas d'exigences en matière de liquidités, vous devez vous assurer que les pensions peuvent être payées lorsque cela est nécessaire. Les actifs d'infrastructure, s'ils sont structurés correctement, peuvent créer les flux de trésorerie nécessaires pour payer les pensions quand elles sont dues.

Comment les parties prenantes peuvent-elles s'y retrouver dans les investissements d'infrastructures face à la nouvelle normalité, après la pandémie de coronavirus ?

Si la pandémie a fait quelque chose, j'espère qu'elle a fait prendre conscience au monde qu'il est logique de développer et de traiter les biens là où ils se trouvent en premier lieu. De plus, cela devrait avoir un effet positif en cascade sur le développement des infrastructures en Afrique.

Vous allez prendre la parole à l'ouverture de la conférence sur les fonds de pension et les investissements alternatifs 2021. En tant que sponsor de l'événement, qu'espérez-vous que l'audience retienne ?

La plupart des fonds de pension en Afrique sont des régimes à cotisations définies, ce qui signifie que la pension que vous recevez est en fonction du rendement des investissements que vous générez. Personne ne vous donne un fonds de pension garanti. Donc, encore une fois, les administrateurs, les consultants en allocation d'actifs, les gestionnaires de fonds, les employeurs doivent par définition encourager les fonds de pension à investir dans des actifs réels, qui génèrent des revenus réels au fil du temps.