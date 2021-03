Natation : Oussama Mellouli en route vers de sixièmes J.O. ?

Le nageur tunisien spécialiste des longues distances espère décrocher son billet pour Tokyo, et ainsi égaler les plus grands noms de la discipline.

Oussama Mellouli, pourrait bientôt entrer dans l'Histoire de la natation. En cas de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo, le nageur tunisien qui écume les bassins professionnels du monde entier depuis 20 ans, pourrait bientôt devenir le quatrième nageur de l'histoire à participer à six Jeux olympiques (derrière Therese Alshammar, Lars Frolander et Derya Buyukuncu).

En préparation au Qatar, Oussama Mellouli a participé au marathon en eau libre le 13 mars, mais le Tunisien s'est déçu.

"J_e dois être optimiste et essayer de tirer les leçons de cette course, qui n'a pas été une bonne course pour moi. J'espérais faire mieux. Il y a beaucoup de choses qui jouent contre moi, le décalage horaire, les conditions, c'est la première course depuis plus d'un an et demi, mon âge, donc oui, je pense que je dois mettre ça derrière moi et me concentrer sur l'entraînement, rester optimiste et continuer à travailler dur pour atteindre mon but"_ affirme le nageur.

Objectif : obtenir un billet pour les jeux de Tokyo, grâce à eu qualification dans le 10 km en eau libre. Cette sixième participation consécutive aux Jeux Olympiques, ce sera la dernière du double médaillé d'or. Et Oussama Mellouli espère bien prendre sa retraite sur ce dernier coup d'éclat.

"Je veux vraiment terminer ma carrière aux Jeux olympiques. C'est un rêve de participer à mes sixièmes Jeux olympiques. C'est un exploit qu'aucun autre athlète tunisien n'a accompli. Toute ma carrière a été remplie de défis et c'est mon dernier défi" affirme Oussama Mellouli, qui avait déjà décroché l'or sur le 10 km en 2012.

L'occasion aussi de tourner la page et de laisser un petit quelque chose à la nouvelle génération de nageurs. "Si je me qualifie pour mes 6e Jeux olympiques, je veux laisser un héritage et inspirer les autres à viser cette longévité. Je me souviens de mes premiers Jeux Olympiques à Sydney en 2000. J'étais le plus jeune athlète à représenter la Tunisie à 16 ans, et si je me qualifie pour Tokyo, je serai le plus vieux Tunisien à représenter mon pays et c'est mon ultime défi."