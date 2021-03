Sénégal : Ousmane Sonko gardé à vue, l'opposition s'indigne

Ce sont ces images d'Ousmane Sonko prenant un bain de foule sur le trajet devant le mener au Tribunal de Dakar, qui lui ont valu d'être arrêté mercredi.

Le leader du Pastef-les patriotes, a passé sa première nuit à la section de recherche logée à la gendarmerie de Colobane. selon son avocat Me Khoureychi Ba son client a été exfiltré de son véhicule. Les autorités lui reprochent d'avoir participé à une manifestation non autorisée et troublé l'ordre public.

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a réagi aux manifestations de ce mercredi, à Dakar, dans les médias locaux

La Police et la Gendarmerie sont chargées de déterminer les plans de circulation pour le maintien de l’ordre. Et il peut arriver qu’elles vous demandent de dévier parce qu’elles ont des informations que vous n’avez pas. Dans ce cas d’espèce, elles savent pourquoi elles ont demandé à ce que le cortège passe par la corniche, a précisé le ministre de l’Intérieur sur la Rfm...la règle de droit, elle s’applique à tout le monde. Et pour qu’il y ait une exception, il faut qu’il y ait d’abord une demande dans ce sens.

Ousmane Sonko est visé depuis février par une plainte pour viols et menaces de mort déposée par une employée d'un salon de beauté dans lequel il allait se faire masser pour. Son arrestation a suscité l'indignation au sein de la classe politique sénégalaise