Amnesty International accuse l’Erythrée de tuerie de masse au Tigré

Des soldats érythréens ont massacré « des centaines de civils » en novembre 2020 à Aksoum dans la région du Tigré.

C’est ce qu’affirme Amnesty International dans un nouveau rapport.

"Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a eu des bombardements aveugles, des massacres systématiques de civils à Axum les 28 et 29 novembre, ainsi que des pillages de propriétés et ces crimes peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité", a déclaré Fisseha Tekle chercheur pour Amnesty International.

L’Ethiopie dément que son armée est aidée par Érythrée voisine et affirme que les combats dans la région sont terminés.