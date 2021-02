Les athlètes éthiopiens focalisés sur les JO de Tokyo

L'élite de l'athlétisme éthiopien est tourné entièrement vers les Jeux Olympiques (JO) de Tokyo qui doivent se dérouler du 23 juillet au 8 août prochain. Une préparation tronquée par la pandémie de coronavirus qui a provoqué l'annulation de quasiment toutes les compétitions ces derniers mois.

"Un athlète a besoin de la compétition pour se préparer, c'est notre façon de s'étalonner face à nos concurrents et de jauger notre état de forme", explique Selemon Barega, vice-champion 2019 du 5 000 m à Doha et qui s'apprête à disputer, à 21 ans, sa première olympiade. "Avec la Covid-19, quasiment tous les meetings ont été annulés. On essaye de trouver des parades, mais la pandémie nous a mis un coup derrière la tête."

S'entraîner malgré tout

Les principaux candidats aux médailles à Tokyo sont actuellement regroupés dans des hôtels de Nairobi transformés en camp de base et se retrouvent chaque jour sur la piste en suivant des entraînements qui respectent des règles sanitaires stricts. "Cela fait déjà deux mois et demi que nos athlètes ont lancé la préparation des JO de Tokyo", confirme l'entraîneur Hussen Shebo. "Il n'y a pas de doute que la Covid-19 va nous suivre jusqu'au début de la compétition. Mais on essaye de ne pas trop y penser et de se préparer le plus sérieusement possible".

L'objectif pour tous les athlètes du pays est de faire mieux qu'aux JO de 2016 à Rio de Janeiro. au Brésil, l'Ethiopie avait récolté huit médailles, dont une en or après la victoire d'Almaz Ayana sur le 10 000 m féminin.