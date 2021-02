Derrière la piraterie dans le Golfe de Guinée

Une longue histoire de sang, de pétrole et d'eau

Le Golfe de Guinée et ses 11 pays - dont huit ont des réserves pétrolières prouvées et cinq sont de grands producteurs de carburant - ont été désignés comme la zone maritime la plus dangereuse du monde en 2020.

Cette réputation est due aux attaques contre les pétroliers qui ont augmenté de façon exponentielle ces dernières années. Des incidents que de nombreux pays de la région ont encore du mal à maîtriser.

On peut se demander si des efforts dispersés n'ont pas conduit à une mauvaise gestion de la situation, en se concentrant davantage sur le symptôme et non sur la source du problème.

L'impunité des déversements de pétrole dans le delta du Niger

La marée noire massive de BP et le nettoyage du golfe du Mexique à partir de juin 2010 ont attiré l'attention des médias internationaux, ce qui n'est même pas comparable aux nombreux déversements qui ont eu lieu et qui ont encore lieu dans la région du delta du Niger, riche en pétrole, au Nigeria.

Le rédacteur en chef du site web Africa Focus Bulletin, basé à Washington, William Minter, a récemment publié une étude sur la situation de l'époque intitulée "US/Nigeria, By Way of Comparison".

"On estime qu'il y a plusieurs milliers de déversements, des déversements plus petits par an, mais ils s'additionnent dans le delta du Niger. Je pense que la différence réside dans le fait que l'attention est portée sur les événements qui se produisent à proximité des États-Unis, lorsqu'il s'agit d'un incident dramatique et qu'il y a une pression politique immédiate sur l'entreprise et sur le gouvernement à tous les niveaux pour qu'ils fassent quelque chose", a-t-il publié.

Les recherches menées par l'Union mondiale pour la nature et les agences gouvernementales nigérianes indiquent qu'en moyenne chaque année au cours des 50 dernières années, le déversement de pétrole au Nigeria a été équivalent à celui de l'Exxon Valdez en Alaska en 1989.

Ce déversement a été estimé à environ 250 000 barils.

Devant le mépris général et la non-réponse aux nombreux appels à l'aide de la communauté locale, certaines personnes ont décidé de prendre les choses en main.

L'or noir derrière la piraterie

Les attaquants - étiquetés comme pirates - maîtrisent l'utilisation des armes car ils mènent des opérations professionnelles et stratégiques.

La piraterie maritime est apparue avec les premiers mouvements d'insurrection armée contre le gouvernement fédéral du Nigeria et les compagnies pétrolières du delta du Niger, à l'instar du Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger (MEND).

Il s'agissait d'activistes qui attaquaient les plateformes offshore à la fois pour protester contre le gaspillage de l'industrie pétrolière et la pollution des rivières du delta - compromettant ainsi les moyens de subsistance de millions de pêcheurs.

Les hommes ont également exprimé l'indignité et les revendications des communautés locales, principalement dans la région du delta du Niger, qui ne reçoivent toujours pas de bénéfices directs ou de développement du pétrole brut obtenu de leurs terres.

En 2011, John Togo, le défunt chef du Front de libération du delta du Niger (NDLF) - un groupe qui opérait également dans la piraterie maritime - a exprimé les raisons des attaques de pirates contre l'industrie pétrolière.

"Il est responsable du chaos dans le Delta et au Nigeria. Ils ne nous donnent pas ce qui nous appartient. Nous ne profitons pas de la manne pétrolière. Avec ses déchets, l'industrie pollue les rivières du delta et attaque les moyens de subsistance de millions de pêcheurs. Nous voulons que le gouvernement prenne des mesures pour lutter contre cela. Deuxièmement, nous voulons que des mesures soient prises rapidement pour développer les infrastructures des communautés locales. Tant que ces conditions ne seront pas remplies, nous continuerons à les attaquer".

Selon un ancien leader du MEND amnistié par le gouvernement, les compagnies pétrolières et les autorités locales font obstruction aux droits des communautés à faire valoir leurs droits. "Nous devons effrayer les compagnies et le gouvernement afin de les forcer à changer d'attitude", a-t-il déclaré.

Des déclarations véridiques qui semblent être passées sous silence ou rejetées par les différentes parties impliquées alors que l'exploitation se poursuit - et donc, les attaques aussi.

Les monstres que vous avez créés.

Aujourd'hui, une dizaine de groupes armés opèrent dans la région avec des équipements militaires sophistiqués. Ils ont également une bonne connaissance du delta, où ils sont impliqués dans le brigandage, principalement axé sur les ressources pétrolières, y compris le sabotage des oléoducs, mais leur activité principale se déroule dans les eaux internationales.

Certaines communautés du delta les considèrent comme un groupe de "Robin des Bois" et soutiennent même les organisations car elles approuvent leur lutte pour une meilleure redistribution de la manne pétrolière.

Selon un chef local, la piraterie maritime devient de plus en plus une obligation, car les seules activités des jeunes de la région sont la pêche et l'agriculture, qui sont désormais entravées par les marées noires.

Les pirates dans le delta du Niger ciblent principalement les pétroliers de taille moyenne qui viennent s'approvisionner au large des côtes nigérianes. Si le détournement de pétroliers est l'une des activités les plus connues, l'enlèvement de membres d'équipage reste la plus importante et la plus lucrative.

Les enlèvements ont augmenté de 40 % dans le Golfe de Guinée au cours des neuf premiers mois de 2020 par rapport à l'année dernière. Il y a eu 132 attaques de janvier à septembre, contre 119 incidents à la même période l'année dernière, et la zone représente désormais 95 % des enlèvements maritimes mondiaux - selon le Bureau maritime international (BMI).

Il convient de noter que la majorité des incidents se sont produits dans les eaux territoriales nigérianes, en particulier autour du delta du Niger, dans les eaux de la Guinée équatoriale, mais aussi au large des côtes du Bénin et du Togo.

Soutenue par les Nations unies, une initiative régionale a été lancée lors du sommet de Yaoundé sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée en juin 2013. Elle a rassemblé les pays de la région, ainsi que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) et la Commission du Golfe de Guinée (CGG).

Le sommet a établi une répartition claire des tâches entre les organisations régionales responsables de la stratégie et les États responsables des opérations. Plusieurs conférences et réunions de suivi ont eu lieu depuis lors et les décisions du sommet de Yaoundé sont en cours de mise en œuvre. Une force internationale a été formée et est déployée dans le Golfe pour tenter d'endiguer le phénomène. Elle est formée par la marine française.

La fin de l'ère de l'impunité ?

Vendredi 29 janvier, la Cour d'appel de La Haye a ordonné à la filiale nigériane du géant de l'énergie Shell d'indemniser deux agriculteurs nigérians pour les dommages causés à leurs terres par des fuites de pétrole en 2004 et 2005 - jugeant que le groupe était "responsable des dommages résultant des déversements" dans deux des villages touchés.

Premier producteur de pétrole en Afrique avec 2 millions de barils exportés chaque jour, le Nigeria est depuis 50 ans le théâtre d'une pollution et d'une exploitation pétrolière extrêmes.

Shell a découvert et commencé à exploiter les vastes réserves pétrolières du Nigeria à la fin des années 1950 et a fait l'objet de vives critiques de la part des militants et des communautés locales en raison des marées noires - et des liens étroits de la société avec les forces de sécurité du gouvernement.

Le temps viendra seulement si de nombreux autres géants du pétrole sont également tenus responsables des dommages que leurs activités ont causés dans des pays riches en pétrole comme le Nigeria sur le continent africain.