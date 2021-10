Le Delta du Nigeria ravagé par la pollution des raffineries

Ancien paradis naturel, la région du Delta au Nigeria s'est transformé avec la production pétrolière. Au fil des ans, les marées noires et les émissions de gaz ont ravagé le paysage... Et les communautés locales.

Certaines zones du Delta ont été totalement défigurées par les déversements de pétrole, en plus de contaminer l'eau et de faire disparaître faune et flore. Bien que le pétrole soit la principale source de revenus du pays, les conséquences de sa production pèsent sur les habitants.

"Chaque fois qu'il pleut, l'eau de la rivière devient épaisse et très sombre, alors quand on jette nos filets, il n'y a pas de poisson", explique Christiana Eluozu, qui habite Idu depuis plus de 40 ans. "Ces dernières années, le gaz a endommagé le toit de ma maison, tout est noir à cause de la pluie sombre."

Le gouvernement s'est engagé à mettre fin aux émissions de gaz dans les raffineries d'ici 2030 et une opération de nettoyage a été entamée en 2019. Trois ans après, des rapports montrent que les habitants n'ont toujours pas accès à une eau potable correcte.

"Les activités de raffinage illégales entraînent le rejet de fumées et d'hydrocarbures qui augmentent ces mêmes rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et ont donc des effets sur le changement climatique", détaille Philip Shekwolo, le directeur de l'assainissement de la pollution par les hydrocarbures au sein du ministère de l'Environnement.

"Cependant, notre processus d'assainissement inverse ce phénomène. Car lorsque nous assainissons, nous avons également un impact. Nous donnons également l'occasion à la végétation de repousser."

Dans la perspective de la COP26, le Nigeria souhaite montrer que le pays prend des mesures positives pour lutter contre le changement climatique. Mais selon la Banque Mondiale, le Nigeria fait partie des sept pays ayant brûlé le plus de gaz dans les raffineries depuis 2013.