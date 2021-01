Nigeria : un supermarché d'agriculture biologique à Abuja

À Abuja, au Nigeria, un super marché "The real Farms" propose des produits issus de l’agriculture biologique qu’il achemine directement de la ferme au consommateur.

Pour son PDG, Daniel Odi, l’objectif de l’entreprise est de fournir une valeur réelle et une alimentation biologique saine à ses clients.

Un récent rapport indique que le coronavirus a entraîné une augmentation de la demande d'aliments biologiques et durables.

"Pour les personnes qui sont conscientes de leur santé et ne savent pas quoi faire car ce que nous mangeons détermine notre santé. Ce qui entre dans notre système représente 90 % de notre état de santé" révèle le PDG de "The real Farms. Je ne peux pas dire que les affaires ont été rentables pour l'instant, mais vous savez que les affaires ont une période d'incubation, ce que nous avions comme plan est de parvenir à une vie saine pour les Nigérians et tout en faisant, nous devrions être en mesure de gagner peu d'argent pour prendre soin de cet endroit et aussi prendre soin de notre investissement", Daniel Odi.

Le superviseur dit que parfois, ils reçoivent environ 150 commandes par jour.

Fruits et légumes smoothies ou encore snack chauds salés, tous les produits sont conçus à base de produits frais produits localement

La pandémie de la Covid-19 ainsi que les manifestations ENDSARS les ont beaucoup affectées.

Selon Odi, il est prévu d'ouvrir d'autres points de vente à Abuja, puis à Kano, Kaduna et Jos, le Ghana et le Togo devant suivre dans les années à venir.