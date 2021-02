RCA : les déplacés internes appellent à l'aide internationale

Ils ont trouvé refuge dans l'école Félix Houphouët Boigny, située au PK 22 à la sortie nord de Bangui.

Plus de 2000 femmes et enfants, fuyant les violences qui ont eu lieu le 13 Janvier dernier dans la capitale entre la coalition des groupes armés et les forces de l'ordre. Depuis, femmes et enfants se retrouvent privés de tous et appellent à l'aide la communauté internationale.

Nous, les femmes, nous souffrons beaucoup. Nous avons les enfants, nous dormons à même le sol, nous n'avons pas de vêtements pour couvrir nos enfants, nous dormons comme des animaux avec eux. Il n'y a pas d'eau potable, nous avons de graves problèmes de santé, et nous avons peur de rentrer chez nous parce que les rebelles sont dispersés partout. Nous voulons la paix.

Alors que des dizaines de milliers de personnes ont fui vers la République démocratique du Congo, le Cameroun et d'autres pays voisins, environ 100 000 personnes se sont déplacées vers d'autres villes de la RCA.

Les combats qui opposent l’armée nationale et la coalition rebelle continuent depuis mi-décembre, et la capitale Bangui se retrouve coupée du monde, les grands axes sont impraticables. Le pays reçoit la majorité de ses marchandises par une route qui mène au Cameroun voisin, mais elle est bloquée par les rebelles depuis près de deux mois.