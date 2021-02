Le secteur manufacturier africain en 2021 [Business Africa]

Le secteur manufacturier est largement considérée comme une voie de croissance économique sur le continent africain. C'est pourquoi la zone africaine de libre-échange a été lancée en 2018. L'industrie manufacturière offre un énorme potentiel alors que l'Afrique s'engage sur la voie de la reprise post-pandémique. Les experts prévoient que le secteur pourrait atteindre 666,4 milliards de dollars d'ici 2030, soit plus de $ 200 Mds de plus qu'en 2015. Dans ce numéro de Business Africa, nous nous entretenons avec le président du groupe MeTL, Mohammed Dewji, pour comprendre les opportunités dans le secteur en 2021 et au-delà.

Le commerce dans le cadre de la zone de libre-échange du continent a démarré. Le Nigeria, la plus grande économie d'Afrique, prévoit de jouer un rôle de premier plan dans ce marché de 3 400 milliards de dollars, après avoir mis du temps à signer l'accord. Mais lorsqu'elle l'a finalement fait, la nation la plus peuplée du continent a déclaré qu'elle ne pouvait se permettre d'être laissée de côté. Nous interrogeons le stratège économique Ken Ife sur l'état de préparation de la nation ouest-africaine à exploiter les dividendes de cette zone de libre-échange.

Et en République du Congo, c’est le soulagement pour ceux qui comptent sur les produits électroniques pour faire des affaires. L'importation de matériel informatique sera désormais exempte de taxes et de droits de douanes. Cela signifie que les étudiants locaux peuvent acheter des ordinateurs portables à des prix plus bas. Cela fait partie d'une initiative pour stimuler l’économie numérique du pays. Mais selon notre correspondant congolais, Cédric Sehossolo, les importateurs soulignent que les anciens stocks, qui étaient auparavant taxés, devront d'abord s'épuiser avant que cette nouvelle loi puisse avoir un impact sur les nouvelles importations.