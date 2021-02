Les femmes issues de minorités dans le monde de l'entreprise [Business Africa]

Cette semaine sur Business Africa, nous mettons en lumière les problèmes rencontrés par les communautés du Gabon, d'Afrique du Sud et du Nigeria, sachant bien que les entrepreneurs se concentrent sur les solutions possibles à ces défis.

Les femmes africaines dans les affaires

À l'approche de la Journée internationale des Droits des Femmes, nous avons parlé avec Bukola Adisa, une immigrée noire qui a brisé le plafond de verre dans le monde des entreprises. Dans le but d'aider davantage de minorités à prendre leur place dans les conseils d'administration. Elle a créé une société de développement professionnel au Royaume-Uni et qui frappe maintenant à la porte de la plus grande économie d'Afrique, le Nigeria.

Réglementation de la pêche au Gabon

La surpêche dans les océans du monde est au centre d'une crise de la durabilité. Cette crise n'est nulle part plus visible qu'en Afrique occidentale. Les taux d'extraction actuels conduisent plusieurs espèces vers l'extinction, tout en mettant en péril les moyens de subsistance des communautés de pêche artisanale dans un large groupe de pays. Le Gabon est l'un de ceux qui sont aux prises avec la question de la résolution du problème de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Afrique du Sud : la Covid-19 et le tourisme

De récents rapports de données montrent comment le secteur du tourisme sud-africain a été durement frappé par la pandémie de Covid-19 et les restrictions. Bien que le confinement ait été assoupli, l'industrie du tourisme sud-africaine déclare qu'elle doit maintenant réparer l'image de marque du pays, car elle a été entachée par une association actuelle avec une nouvelle variante du Coronavirus.