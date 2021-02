Le secteur du tourisme ivoirien résiste au Covid-19 [Business Africa]

Dans Business Africa, votre programme dédié à l’actualité économique du continent sur africanews reçoit le ministre ivoirien du tourisme Siandou Fofana.

Faire du tourisme, un levier important de l’économie ivoirienne c’est l’objectif visé en 2025 par la côte d’Ivoire. En Ouganda, et si la soie était l’or blanc des générations prochaines, qui réduira la dépendance au café, notre correspondante à Kampala, Raziah Athman a rencontré de nouveaux producteurs qui vivent essentiellement de la sériciculture. Et puis, en Libye, des espaces de co-working sont devenus les endroits les plus prisés investis par de jeunes entrepreneurs, ces lieux de rencontre ouvrent la voie à la créativité et la multiplication de start-up.