Un film sur la vie rocambolesque de Wendy Williams

L'émission télévisée "The Wendy Williams Show" rassemble les Américains depuis 2008. Son animatrice, Wendy Williams, est devenue une star aux USA et sa vie rocambolesque passionne ses fans. Un film, diffusé ce samedi sur Lifetime, retrace son parcours.

"Nous avons beaucoup échangé au téléphone, on a parlé pendant des heures et des heures", raconte l'actrice Ciera Payton, qui incarne l'animatrice à l'écran. "Elle m'a fait énormément de confidences que l'on retrouve dans ce film dont elle est productrice exécutive. Ce film est en quelque sorte sa biographie autorisée."

Une femme forte

Le film n'hésite pas à aborder certains des aspects les plus difficiles de l'histoire personnelle de Williams, notamment les agressions sexuelles, les fausses couches, la toxicomanie et le mariage difficile avec son ex-mari Kevin Hunter.

L'hommage de Ciera Payton

"Elle a connu des moments très durs, des hauts et des bas, mais elle est revenue à chaque fois comme un bulldozer. On apprend aussi énormément sur son éducation et sa manière passionnelle de vivre les événements. Elle a dû se jouer de tellement d'obstacles pendant ses 30 ans de carrière que sa longévité à l'antenne représente un véritable exploit. Voilà pourquoi je lui tire mon chapeau", conclut l'actrice Ciera Payton.

Wendy Williams : The Movie", une plongée dans l'intime de l'une des plus célèbres animatrices de la télévision américaine à retrouver le samedi 30 janvier à partir de 20h00 sur Lifetime.