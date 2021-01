CHAN 2021 : La Guinée et la Zambie s'offrent les deux derniers billets pour les quarts

La Guinée et la Zambie ont décroché les deux derniers billets pour les quarts de finale du CHAN à l'issue d'une troisième journée du groupe D qui s'est achevée sur deux matchs nuls.

TANZANIE-GUINEE 2-2

Sur la pelouse du stade de la Réunification à Douala, le Sily local n'avait besoin que d'un point pour rallier les quarts de finale alors que la Tanzanie était condamnée à s'imposer.

Les Guinéens prenaient ce dernier match de poule par le bon bout en ouvrant le score sur pénalty dès la 4e minute par l'intermédiaire de Yakhouba Gnagna Barry (0-1).

Malgré ce coup du sort qui les obligeait à marquer au moins deux fois, les Taifa Stars répliquaient avec l'égalisation signée du milieu de terrain, Baraka Majogoro à la 23e minute (1-1).

Les Tanzaniens pensaient arracher leur qualification en inscrivant un second but à la 76e minute par le défenseur Edward Manyama (2-1) mais la Guinée montrait de belles ressources en inscrivant un second but à la 81e minute sur une tête gagnante de Victor Kantabadouno (2-2).

Ce match nul permet aux hommes de Lappé Bangoura de terminer à la première place du groupe D après également une victoire sur la Namibie (3-0) et un nul face à la Zambie (1-1).

Tanzanie : Aishi Manula - Shomari Kapombe, Bakari Nondo, Kalos Kirenge, Edward Manyama - Saidi Juma (Adam Omar Adam, 88'), Baraka Majogoro - Farid Mussa (RAjab Othmani, 85'), Feisal Salum Abdalla, Ayubu Lyanga (Yusufu Mhilu, 70') - Ditram Adrian Nchimbi.

Guinée : Moussa Camara - Naby Camara, Mohamed Traoré, Ibrahima Doumbouya, Yôrôbô - Ibrahima Sory Camara (Ismael Camara, 46'), Mory Kante, Mohamed Coumbassa, Mohamed Soumah (Alpha Oumar Sow, 68'), - Yakhouba Gnagna Barry, Victor Kantabadouno.

NAMIBIE-ZAMBIE 0-0

Dans l'autre rencontre du groupe D, la Zambie s'est contentée d'un petit 0-0 pour assurer sa participation aux quarts de finale. L'adversaire du soir, la Namibie était déjà éliminée avant cette dernière sortie sur la pelouse du Limbe Omnisports Stadium.

Les Chipolopolos se sont montrés décevants malgré deux belles occasions pour l'attaquant Emmanuel Chabula. Les Zambiens devront hausser leur niveau de jeu en quart de finale pour espérer créer la surprise face au Maroc, tenant du titre.

Namibie : Kamaijanda Ndisiro - Ivan Kamberipa, Charles Hambira, Uanivi, Aprocious Petrus - Alfeus Handura (Dynamo Fredericks, 59'), Wesley Katjiteo - Absalom Limbondi, Isaskar Gurirab (Pandeluni Nekundi, 68'), Marcel Papama (Deryl Goagoseb, 46') - Elmo Kambindu.

Zambie : Allan Chibwe - Clement Mwape, Luka Banda, Adrian Chama, Zachariah Chilongoshi (Friday Samu, 90') - Kelvin Kapumbu, Paul Katema - Moses Phiri (Spencer Sautu, 59'), Collins Sikombe, Kelvin Mubanga Kampamba (Amity Shamende 64') - Emmanuel Chabula.

Les affiches des quarts de finale

Mali-Congo, samedi 17h

RDC-Cameroun, samedi 20h

Maroc-Zambie, dimanche 17h

Guinée-Rwanda, dimanche 20h