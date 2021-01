CHAN 2021 : du spectacle et des buts !

Du retourné inaugural du Camerounais Banga samedi au penalty polémique du Marocain Jabrane lundi, seulement 4 buts avaient été inscrits en 6 rencontres de cette édition du CHAN. Mardi, le total a plus que doublé après les victoires de la Guinée et de Zambie.

Guinée-Namibie 3-0

Le Syli Local se savait attendu à Limbé. Les débuts timides des favoris de groupes n'a pas perturbé les hommes de Lappé Bangoura,bien au contraire.

Avant même le quart d'heure de jeu, l'attaquant Yakhouba Gnagna Barry profitait des largesses de la défense namibienne pour ouvrir le score.

Un avant-goût de l'un des chefs d'oeuvre de ce premier tour avec la frappe splendide, déposée en pleine lucarne, de Morlaye Sylla, le milieu offensif, coéquipier de Barry au Horoya.

En fin de match, on retrouve le premier buteur, Yakhouba Barry, pour clore le festival guinéen. L'attaquant du Matam en profite pour prendre seul la tête du classement des buteurs à l'issue de la première journée du tournoi.

Les compositions :

Guinée : Moussa Camara-Naby Camara, Mohamed Kalil Traoré, Ibrahima Sory Doumbouya, Mohamed Bangoura-Ibrahima Sory Camara (Ismael Camara 60), Mory Kanté, Morlaye Sylla, Mohamed Combassa-Mamadou Bangoura (Jean Mousté 80), Yakhouba Barry (Victor Kantababouno 87)

Namibie : Edward Maova-Ivan Kamberipa, Vitapi Ngaruka, Emilio Martin, Aprocius Petrus-Immanuel Heita (Wesley Katjiteo 46), Dynamo Fredericks (Isaskar Gurirab 78)-Absalom Limbondi, Marcel Papama, Ambrosius Amseb (Deryl Goagoseb 67)-Elmo Kambindu

Zambie-Tanzanie 2-0

Un peu plus tôt, la Zambie avait déjà marqué les esprits en s'imposant par deux buts d'écart face à la Tanzanie.

Si le but de Sylla pour le Syli aura marqué la soirée, celui inscrit un peu plus tôt par la paire offensive des Dynamos de Lusaka n'est pas mal non plus. Collins Sikombe, le meneur de jeu, au débordement et au centre pour la volée claquée de l'attaquant Emmanuel Chabula.

Auparavant, les Chipolopolos avaient longuement observé leur adversaire avant d'accélérer en seconde période. Collins Sikombe, déjà, avait ouvert le score peu après l'heure de jeu, trompant Aishi Manula sur penalty, après une main dans la surface du défenseur et capitaine des Taifa Stars, Shomari Kapombe.

Une victoire 2-0 importante avant le choc contre la Guinée, programmé ce samedi.

Les compositions

Zambie : Allan Chibwe-Benedict Chepeshi, Clement Mwape, Luka Banda, Zachariah Chilongoshi-Kelvin Kapumbu, Golden Mafwenta (Spencer Sautu 46)-Kelvin Mubanga Kampamba (Amity Shamende 68), Collins Sikombe (Jackson Chirwa 90), Paul Katema-Emmanuel Chabula

Tanzanie : Aishi Manula-Shomari Kapombe, Bakari Mwamnyeto, Carlos Protas, Edward Manyama-Baraka Majogoro-Yusufu Mhilu, Feisal Salum, Lucas Kikoti (Deus Kaseke 49), Ayubu Lyanga (Adam Adam 75)-Ditram Nchimbi

Classement des buteurs à l'issue de la 1e journée

1. Yakhouba Barry (Guinée - Horoya AC) 2 buts

2. Siaka Bagayoko (Mali - Djoliba AC), Salomon Banga (Cameroun - Coton Sports Garoua), Emmanuel Chabula (Zambie - Lusaka Dynamos), Yahya Jabrane (Maroc - WAC Casablanca), Collins Sikombe (Zambie - Lusaka Dynamos), Morlaye Sylla (Guinée - Horoya AC), Chico Ushindi (RD Congo - TP Mazembe) 1 but