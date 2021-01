Covid-19 : les religions s'unissent pour soutenir les patients sud-africains

Au Cap, Musulmans et chrétiens se tiennent côte à côte et prient pour les patients atteints de coronavirus et pour le personnel soignant.

Cette semaine, en bas des fenêtres des établissements, des groupes religieux de toutes confessions et de tous horizons se sont relayés pour exprimer leur soutien aux patients isolés qui luttent seuls contre le virus.

Shaykh Saleh Isaacs, coordinateur du groupe de prière (homme, anglais, 22 sec) :

"Nous partageons, surtout pour ce programme hospitalier et ces prières, nous nous assurons d'avoir une personne d’une autre confession avec nous. Cela crée simplement un meilleur environnement. N'oubliez pas qu'en Afrique du Sud, les musulmans ne représentent que 2,5 % de la population et que la plupart des patients sont donc chrétiens. Nous devons donc avoir des chrétiens, même des hindous, qui prient pour eux aussi".

Cette manifestation de soutien spirituel intervient alors qu'une deuxième vague d'infections fait des ravages dans tout le pays.

Chaque session est limitée à 15 personnes, avec des masques et une distance sociale imposée. Les personnes qui arrivent à l'improviste sont priées de rester dans leur voiture.

La deuxième vague d'infection a commencé en décembre et est alimentée par une nouvelle variante du virus dont on pense qu'elle est plus infectieuse.