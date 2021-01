Vers un vaccin contre le VIH ?

Les scientifiques se pencheront probablement sur le potentiel de la technologie des ARNm alors que les recherches d'un vaccin contre le VIH se poursuivent.

Cette technologie a changé la donne. Elle a aidé à trouver un vaccin contre le coronavirus.

Lors d'un programme virtuel de bourses de journalisme sur la recherche la prévention du VIH, les discussions ont également porté sur les dernières avancées de la recherche sur le vaccin c.

‘’ Il est tout à fait logique d'examiner comment nous pouvons y parvenir. Nous devons donc procéder à une méthode inverse. Comme on l’a fait pour Zika, Ebola et Sars covid 2, nous devons voir comment nous pouvons utiliser l'ARNm dans la recherche d'un vaccin contre le VIH. Il y a beaucoup de travail à faire pour la recherche sur les vaccins contre le VIH. Et la question est de savoir si on peut attendre après les expériences de 705 et 706, afin de se lancer dans une recherche de vaccin contre le VIH'', explique Glenda Gray, membre de l'Académie des sciences d'Afrique du Sud.

Les inquiétudes concernant la distribution équitable d'un futur vaccin contre le VIH ont été mises en avant.

Alors que des pays peinent à obtenir les vaccins contre le coronavirus.

’'Même dans les régions les plus reculées du Zimbabwe, dans les villages isolés, nous devrions être en mesure de mener à bien ces interventions. Et nous allons décentraliser. Pas plus tard qu'hier, certains à la clinique me demandaient quand cette injection allait être disponible. Allons-nous pouvoir nous le permettre ? Et j'ai répondu qu'ils devaient aussi plaider pour qu'elle soit disponible en temps voulu et à un prix abordable", Nyaradzo Mgodi, examinateur scientifique, Conseil de la recherche médicale du Zimbabwe.

L'accès à la Prophylaxie pré-exposition par voie orale quotidienne augmente dans le monde entier.

Mais une pilule quotidienne n'est pas une méthode de prévention adaptée ou souhaitable pour tout le monde.

Aujourd'hui, les femmes représentent plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le monde.