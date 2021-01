Javicia Leslie incarne Batwoman

L'actrice afro-américaine Javicia Leslie succède à Ruby Rose, qui a incarné la super-héroïne dans la saison 1 de la série éponyme, avant de quitter le projet.

Elle n’endossera toutefois pas le rôle de Kate Kane tenu par Ruby Rose, mais prêtera ses traits à un nouveau personnage spécialement créé pour l’occasion : Ryan Wilder.

Une femme lesbienne, athlétique et passionnée qui prendra la relève de la super-héroïne, en enfilant à son tour le costume de Batwoman.

"J'ai fait une interview en Mai et on m'a demandé quel rôle je voulais jouer. J'ai répondu que je voulais jouer un super-héros. J'avais un rôle précis en tête et j'ai dit : je veux jouer un super-héros. Et le mois suivant, j'ai passé l'audition pour Batwoman. Je ne savais même pas qu'ils cherchaient une actrice pour Batwoman. Alors je crois vraiment à la manifestation" explique Javicia Leslie.

Je garde toujours en tête que mon objectif ne m'est pas adressé. Mon but est de donner du pouvoir aux autres. Et Dieu m'a amenée ici pour une raison . Il m'a mise dans cette position pour une raison. Et donc avec ça, il n'y a rien, vous savez, il n'y a rien à craindre parce que je sais, que cela va donner à quelqu'un le pouvoir de voir une super héroïne noire.

On ne voit pas ça très souvent et on ne le voit pas vraiment dans une série. __C'est tellement épique parce que j'ai grandi avec Batman, Batwoman, Catwoman, Joker et Penguin, et tous ces personnages, vous savez, et j'aime pouvoir y voir de la noirceur. Je pense que c'est très inclusif, Je pense qu'il est important d'avoir une représentation en général. Les fans de DC (Comics) représentent tout le monde. Et qu'il s'agisse de race, de LGBTQ, je pense que ce que j'aime tant dans ma série, c'est que chaque personnage est vraiment une grande représentation de tout".

33 ans, Javicia Leslie est déjà apparue dans la série God Friended Me, arrêtée à l'issue de deux saisons. Elle a également tenu le rôle principal de la comédie romantique Always a Bridesmaid, sortie en 2019, et est apparue dans plusieurs épisodes de la série The Family Business.

La saison 2 sortira le 17 janvier 2021.