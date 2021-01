Michael Ealy et sa nouelle liaison "Fatale"

Le réalisateur américain Deon Taylor dépoussière l’un des grands classiques des genres cinématographiques, le thriller.

L’actrice oscarisée Hilary Swank connu entre autre pour son rôle dans Million Dollar Baby joue aux côtés de Michael Ealy, de Think Like a man ou encore Fast and Furious.

Les deux comédiens se donnent la réplique dans Fatale.

"Je viens des années 80 et 90, donc j'aime le cinéma de l'époque. Je me souviens d'être assis sur un canapé à regarder "Body Heat" et "Fatal Attraction" et, je me disais que c’était fou ! J’adorais ça. Alors maintenant qu’on est en 2020 et que j'ai l'occasion de faire ce genre de films, je vais évidemment y mettre mon grain de sel parce que je vis dans ce monde. Mais je pense qu'ils sont tellement cool quand on peut revisiter et exploiter un peu de l'ADN de ce qui nous a rendu si enthousiastes pour le box-office au début des années 80 s. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que ce film transmet les mêmes émotions, et puis j’ai eu le plus gros coup que vous pouviez avoir avec Hilary Swank. Vous vous moquez de moi ? J’ai eu le "Million Dollar Baby". C'est comme si à ce moment-là, tous les paris étaient ouverts. C'est un gagnant. J’étais juste excité de pouvoir faire ce film de genre avec elle." - Deon Taylor

"Fatale », est sorti dans les salles américaines le 18 décembre. Il sera disponible en vidéo à la demande aux Etats-Unis le 18 janvier

Mike Colter et Kali Hawk font également partie du casting.