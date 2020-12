Afrique du Sud : les ''oubliés'' de la seconde guerre mondiale

Ils sont environ 80 000 soldats noirs avoir combattu aux côtés de l'unité militaire sud-africaine pendant la Seconde Guerre mondiale.

Sauf qu'après la guerre, tous les soldats noirs et blancs n'ont pas eu droit aux mêmes traitements. Simon Mhlanga, a offert sa vie à cette unité militaire, mais ses efforts ont été vains. Il est l'un des derniers soldats survivants de la Native militaire Corp.

"Je suis allé à l'armée à cause de ma pauvreté. Je me suis rendu compte que c'était la seule solution, je préférais mourir, me retrouver dans l'armée. Alors j'ai quitté mes parents et je suis parti. Je n'ai même pas dit à l'époque que j'allais entrer dans l'armée".

Pendant, que les soldats blancs d'Afrique du Sud recevaient des maisons, les noirs se voyaient offrir des bottes ou des bicyclettes. Un souvenir douloureux que ce centenaire n'a pas oublié

"On m'a donné une bicyclette. On m'a donné une bicyclette, oui, alors j'ai eu ma bicyclette. Je devais l'accepter, mais en réalité, j'avais le sentiment d'avoir été trompé par le gouvernement d'Afrique du Sud pour ce vélo''.

Et l'injustice a continué même dans le cimetière de guerre, les soldats noirs n'étaient pas autorisés à reposer aux côtés de leurs camarades blancs. Une Commission chargée des sépultures de guerre a entamé un processus de commémoration et Simon Mhlanga espère que sa vie, donnée à la nation arc-en-ciel, sera reconnue avant qu'il ne quitte la terre des vivants.