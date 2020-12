Guinée Equatoriale : L'ONU statue pour la France dans l'affaire Obiang

La Cour Suprême des Nations Unies statue du côté de la France dans l’affaire qui l’oppose à la guinée équatoriale.

La France obtient donc gain de cause dans la bataille au sujet d’une maison parisienne de luxe appartenant à Teodorin Obiang, le fils du président équato-guinéen Teodoro Obiang.

Le manoir parisien a été saisie par la justice française dans le cadre d'une enquête pour corruption sur le fils Obiang.

La Guinée équatoriale a fait valoir que le luxueux manoir ne pouvait être confisqué car il faisait partie de sa mission diplomatique en France, et qu'il n'appartenait pas au vice-président Teodorin Obiang comme l'ont prétendu les enquêteurs français.

Mais la Cour internationale de justice a confirmé les objections de la France selon lesquelles Malabo n'avait tenté de le désigner comme tel qu'après le début de l'enquête sur Obiang, le fils du président à la main de fer Teodoro Obiang Nguema.

"La Cour constate que l'immeuble du 42 avenue Foch n'a jamais acquis le statut de la mission de la République de Guinée équatoriale en République française", a déclaré le président de la CIJ, Abdulqawi Ahmed Yusuf.

L'immeuble saisi en 2012, d'une valeur de 107 millions d'euros, abrite un cinéma, une discothèque, un spa et des robinets à feuilles d'or. Il est situé près de l'Arc de Triomphe, dans l'une des rues les plus prestigieuses de la capitale française.

Les autorités françaises ont également saisi une flotte de voitures de luxe, dont deux Bugatti Veyron - l'une des supercars les plus rapides et les plus chères du monde - et une Rolls Royce Phantom.

Un tribunal de Paris a condamné le jeune Obiang à trois ans de prison avec sursis et à une amende de 32,9 millions de dollars en 2017 pour avoir pillé des dizaines de millions de dollars dans les caisses de ce pays africain riche en pétrole et en bois pour financer son mode de vie en jet set en France.

- Leader dans la lutte contre la corruption -

En 2016, les avocats de la Guinée équatoriale se sont rendus à la CIJ de La Haye - l'arbitre juridique mondial des litiges entre pays - pour ordonner à la France d'arrêter les poursuites pénales contre Obiang, en arguant de son immunité.

Ils ont également demandé aux juges de statuer que la France avait enfreint la Convention de Vienne, qui protège les diplomates contre l'ingérence d'un pays hôte, lorsqu'ils ont saisi le manoir.

Mais la CIJ a statué que la France s'était opposée aux tentatives de Malabo de le désigner comme une propriété diplomatique "en temps opportun" qui n'était "ni arbitraire ni discriminatoire".

La Guinée équatoriale avait déjà une ambassade dans la capitale française, a-t-elle déclaré.

Obiang est célèbre pour son goût pour les souvenirs de Michael Jackson, les fêtes, les supercars, les costumes de luxe, les bijoux, les yachts et la compagnie de stars du hip hop, documentant nombre de ses exploits sur Instagram.

Âgé de 52 ans, il est le fils aîné du plus ancien dirigeant africain. En tant que vice-président, il a été préparé à succéder à son père à la tête d'un État inondé de pétrole, mais enlisé dans la pauvreté et réputé pour sa corruption.