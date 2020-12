Abiy Ahmed main dans la main avec le président du Kenya

Le président kényan, Uhuru Kenyatta, et le premier ministre éthiopien ont inauguré un poste frontière à Moyale, ville située à cheval entre les deux pays. L'occasion de rappeler la volonté commune d'apaisement dans la région.

Abiy Ahmed a profité de la cérémonie pour délivrer un discours rassembleur et aussi rappeler sa volonté de mettre hors d"état de nuire le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF).

"Nous devrions travailler à la paix et à la sécurité de cette région. Parce que la paix est le fondement de tout ce à quoi nous aspirons pour transformer la vie de notre peuple. Si on parvenait à éliminer al-Shabab et l'armé de libération Oromo de cette région, les gens reformeraient une seule et même famille, un pays, un peuple, avec beaucoup de joie et de coopération. "

Uhuru Kenyatta a assuré que les habitants de Moyale avaient un rôle clé à jouer dans le renforcement des liens entre le Kenya et l'Ethiopie. Le nouveau poste frontière fait partie en effet du projet de route transafricaine.