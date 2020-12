Soudan : Un tailleur parmi les réfugiés offre son aide sur le camp d'Umm Raquba

Au Soudan, parmi les réfugiés du camp d’Umm Raquba, un tailleur propose ses services.

Omar Ibrahim est un réfugié éthiopien , il a quitté sa famille et son atelier d'Humera en proie aux affrontements pour le Soudan.

Grâce à une machine à coudre à pédale qu’il loue à une habitante du village, il aide les autres réfugiés en fabriquant de nouveaux vêtements et en réparant ceux qui sont usés.

"Même si je ne suis pas pleinement satisfait, cela suffit à entretenir ma vie, à remplir mon ventre. J'ai laissé tout ce que j'avais derrière moi parce que j'ai été forcé de le faire et j'ai commencé ce travail par nécessité et il me permet actuellement de vivre. Je mange et je bois tous les jours grâce à mon métier. Si je n'avais pas eu ce travail, que me serait-il arrivé ? Cette machine n'est pas la mienne. Je l'ai achetée au village d’ Umm Raquba. Je garde la moitié des bénéfices et je donne l'autre moitié au propriétaire de la machine. Et maintenant, je m’améliore" raconte Omar Ibrahim.

Vivant dans une série de camps situés le long de la frontière soudanaise avec l'Ethiopie, la plupart des réfugiés doivent compter sur l'aide pour survivre.

Beaucoup n'ont tout simplement pas de quoi payer Ibrahim pour ses services, alors il facture en fonction de leurs moyens.