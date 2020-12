Des centaines d'immigrants éthiopiens arrivent en Israël

Benjamin Netanyahu s’était engagé à faire venir les Juifs d’Ethiopie en Israël. Depuis des années, ils arrivent au compte goutte, mais ce jeudi ils ont débarqué par centaines à l’aéroport international Ben Gourion. Un tapis rouge avait été déroulé pour saluer leur arrivée en Terre sainte. Ces Éthiopiens ont été accueillis par un Premier ministre israélien visiblement ému.

"Ma femme Sara et moi-même sommes là, les larmes aux yeux. Quand vous voyez les Olims, nos frères juifs d’Ethiopie, débarquer de l'avion avec des paniers, comme nous nous en souvenons, comme je me souviens dans mon enfance. Ils posent le pied sur la terre d’Israël et la mère s'incline et embrasse le sol, portant une petite fille nommée Yerushalym et une autre petite fille nommée Esther. Esther et Yerushalym viennent à Jérusalem. C'est l'essence même de l'histoire juive, l'essence de l'histoire sioniste", a dit Benjamin Netanyahu.

Les Juifs d’Éthiopie appartiennent à la petite communauté des “Falash Mura” qui n’est pas éligible à la Loi du retour votée en 1950 par la Knesset. Ces nouveaux immigrants ont été autorisés à entrer en Israël dans le cadre d'un programme de regroupement familial qui a nécessité une approbation spéciale du gouvernement israélien.